Il Giornale – Milan-Inter grande sfida e già crocevia scudetto. Inzaghi bravo a…

Per il quotidiano per Simone Inzaghi il primo derby di Milano è anche l'ultima chiamata per lo scudetto

Gianni Pampinella

Un derby che vale molto, per la classifica e non solo. Milan-Inter non sarà decisiva, ma una vittoria dei nerazzurri potrebbe rimettere tutto in discussione in chiave scudetto. "Oltre le statistiche e le impressioni resta una domanda che ha poco di retorico: che succede se stasera vince il Milan? Ecco perché per Simone Inzaghi il primo derby di Milano è anche l'ultima chiamata per lo scudetto: vincere per tagliare le distanze, eventualmente non perdere per evitare di scivolare a -10 e rimettere in mani altrui il proprio destino", sottolinea il Giornale.

"Contro l'Inter giocano i precedenti con le squadre più forti del campionato: 3 partite e nessuna vittoria, giusto i pareggi con Atalanta e Juventus in casa, sommati alla sconfitta di Roma contro la Lazio. La doppietta Empoli-Udinese ha ridato morale, il successo a casa Sheriff ha fatto anche di più, massaggiando l'autostima di un gruppo che l'anno scorso ha imparato a vincere ed è convinto di poterlo rifare. Il derby è l'occasione giusta per accorciare sul Milan e dopo la sosta - non presentarsi al successivo impegno casalingo contro il Napoli in posizione troppo scomoda".

"Nelle ultime partite, Inzaghi è stato molto bravo nel ruotare i giocatori e assistito dalla sorte per quanto riguarda gl'infortuni. Così stasera può scegliere l'Inter che vuole. Correa e Sanchez sono di buon umore e in ottima condizione, ma ovviamente in attacco giocano Dzeko e Martinez. Un dubbio in mezzo al campo, dove il titolare Calhanoglu potrebbe essere bruciato da Vidal. Giocasse il cileno, rischierebbe qualcosa Bastoni, cui potrebbe essere preferito Dimarco".

(Il Giornale)