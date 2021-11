Milan-Inter, molto più di un derby. CdS: “Pioli ha un vantaggio su Inzaghi”

Sale l'attesa in vista della stracittadina di domenica sera: per il tecnico nerazzurro un'occasione da non fallire

Fabio Alampi

Sale l'attesa in vista del derby di Milano di domenica sera: Inter e Milan si giocano la supremazia cittadina in una partita che può voler dire molto anche in termini di classifica. Il Corriere dello Sport presenta così la sfida: "Sarà un derby da alta classifica. Verrebbe da dire da scudetto, ma in pienissima corsa c'è anche il Napoli che addirittura è in testa insieme al Milan, a +7 sull'Inter. Con la Juventus staccatissima, ancora più rispetto a un anno fa in occasione del derby della Madonnina del girone di ritorno (allora era a -5 dalla vetta, ora a -16), le due milanesi sanno di giocarsi molto. [...] Il Milan arriva a questa sfida con 7 punti di vantaggio in classifica e dunque può permettersi di sbagliare senza compromettere niente. Pioli però è quasi fuori dalla Champions e dopo il pareggio deludente contro il Porto, ha bisogno di ripartire. È convinto di poterlo fare perché (vantaggio importante su Inzaghi) conosce alla perfezione il suo gruppo, con il quale lavora da più di due anni".

"L'Inter campione d'Italia è costretta a inseguire nonostante abbia fatto gli stessi punti (24) della scorsa stagione quando, con Conte al timone, era a -3 dal Diavolo capolista. Ora il distacco è più che doppio perché “Pio” ha orchestrato la miglior partenza della storia rossonera (31 punti conquistati sui 33 disponibili). Inzaghi ha sistemato la situazione in Champions battendo due volte di fila lo Sheriff e con un successo contro lo Shakhtar festeggerà gli ottavi (a meno che i moldavi non battano il Real), traguardo fallito nelle ultime tre edizioni da Spalletti (una volta) e da Conte (due). In Serie A, però, non può permettersi di perdere più terreno: scivolare a -10 dal Diavolo vorrebbe dire mettere il resto del campionato in salita e vedere la seconda stella... con il cannocchiale. Anche perché dopo la sosta in calendario propone un altro crash test, quello contro il Napoli. Nei prossimi 180', dunque, il tecnico di Piacenza si gioca una bella porzione di scudetto".