Milan-Inter, Montolivo: “Calhanoglu riuscirà a schiacciare emozioni? Tonali-Barella…”

Le parole dell'ex calciatore che ha commentato la sfida del Meazza prima del fischio d'inizio

«Mi aspetto un grande derby. Vedremo se Calhanoglu riuscirà a schiacciare le emozioni o se saranno le emozioni a schiacciare le sue qualità che non sempre è riuscito ad esprimere. Simone Inzaghi ha scelto il turco come titolare per la formazione del derby».