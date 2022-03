CDS – Milan-Inter, pagelle: Perisic il migliore. Barella il peggiore: “Forse è il caso…”

Le pagelle del quotidiano il giorno dopo Milan-Inter

Il giorno dopo il derby di Coppa Italia, per il Corriere dello Sport è Ivan Perisic il migliore in campo per l'Inter . Il voto per il croato è 6,5: "Inter meglio a sinistra che a destra, le sue volate, però, sono meo intense, i suoi dribbling sono meno travolgenti e i suoi cross meno precisi. Ma anche in questa versione “ridotta” l’Inter non ne può fare a meno".

Il peggiore è invece Barella, voto 5 per il centrocampista: "Quando allarga le braccia è un brutto segnale. Comincia a farlo troppo presto. E forse è il caso di essere meno intollerante con i compagni, perché pure lui gira con un cilindro in meno. Lo nota anche Inzaghi, che infatti lo richiama per primo in panchina". 6 per Inzaghi: "Quarta gara (e mezzo) consecutiva senza gol. Ma è tutta la manovra ad essere involuta. Derby in apnea e lo 0-0 va più che bene. Ora, però, serve una scintilla per riaccendersi".