Ts – Milan-Inter, pagelle: Skriniar il migliore. Lautaro da 4,5. Mariani…

Le pagelle del quotidiano il giorno dopo il derby di Coppa Italia

Il giorno dopo il derby di Coppa Italia, nelle pagelle di Tuttosport è Skriniar il migliore in campo per l'Inter. Sette per il difensore nerazzurro: "L’unico vero uno contro uno che perde con Leao è a metà campo, per il resto lo aspetta sempre fino all’ultimo, stoppandolo o costringendo a conclusioni sbilenche. Tonico anche su Rebic". Il peggiore è invece Lautaro Martinez, 4,5 per il Toro: "Continua il momento no. Sbaglia quasi tutto, controlli e movimenti, Tomori lo anticipa fisso. Non va mai al tiro e nella ripresa si prende anche il giallo per un intervento pericoloso su Maignan. Non segna su azione dal 17 dicembre".