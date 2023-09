Milan-Inter, sfida per la storia: “La seconda stella aumenterebbe il valore del brand del 25%”

Sarà un derby accesissimo, ricco di qualità e sfide nella sfida. Per la prima volta nella storia, Milan e Inter si incontrano a punteggio pieno in vetta

Ed è proprio per la storia che le due milanesi corrono, come scrive Repubblica:

"Milan e Inter non si sfidano solo per la stagione, ma per la storia. Legacy , la chiamano gli americani: eredità, nel senso di quel che lasci. Ma è interessante anche calcolare quel che prendi, arrivando alla seconda stella prima dei rivali cittadini. Lo ha fatto Claudio Sottoriva, professore di Economia aziendale alla Cattolica di Milano, esperto di bilanci e gestione nel calcio: «Il traguardo del ventesimo scudetto, se ben comunicato, può portare un aumento di valore del brand del venticinque per cento, in un orizzonte di cinque anni. È un asset intangibile, è vero. Ma i fatturati possono andare di conseguenza»".