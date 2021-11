Milan, la Curva Sud ancora soffre Calhanoglu: striscione offensivo dopo il derby

I sostenitori rossoneri dimostrano di non aver gradito il gol segnato su rigore dal turco e la conseguente esultanza

Lui ancora esulta dopo il rigore segnato nel derby. Gli altri non l'hanno presa bene per niente. Da una parte Calhanoglue dall'altra i tifosi del Milan. Il gol del nerazzurro e l'esultanza a tutta orecchi non è stata gradita dagli ex tifosi del calciatore dell'Inter. Così hanno deciso di offenderlo con un mega striscione appeso per le vie della città.