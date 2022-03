CdS / Milan-Inter, Inzaghi non fa calcoli: tornano Skriniar e Lautaro. A destra…

La probabile formazione dell'Inter in vista della sfida di questa sera col Milan nell'andata della semifinale di Coppa Italia

La formazione migliore per prenotare un posto in finale e tornare a sorridere. Simone Inzaghi ha sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione che questa sera sfiderà a San Siro il Milan di Pioli nell'andata della semifinale di Coppa Italia.

"Skriniar e Lautaro di nuovo titolari, Dumfries preferito a Darmian sulla destra, mentre in mezzo ci saranno ancora Barella, Brozovic e Calhanoglu. Inzaghi non fa calcoli e non pensa al match di campionato con la Salernitana: nel derby schiererà i titolarissimi. Il difensore slovacco e l'attaccante argentino erano stati risparmiati inizialmente a Genova, venerdì scorso, ma stasera saranno al loro posto. [...] La formazione iniziale sarà completata dai difensori De Vrij e Bastoni, da Perisic sull'out mancino e da Dzeko. In panchina prima volta per Gosens; dopo l'infortunio torna disponibile Correa".