Serie A, tutti i verdetti. Champions per Milan, Atalanta e Juve. Napoli in Europa League

Vincono Milan e Juve contro Atalanta e Bologna, pareggia il Napoli col Verona e va in Europa League

Si chiude la Serie A e ci sono tutti i verdetti. Oltre all'Inter in Champions League ci vanno Milan, Juve e Atalanta. Il Napoli non va oltre al pareggio con il Verona e si deve accontentare dell'Europa League. I rossoneri battono 2-0 i bergamaschi, la Juve batte in trasferta il Bologna. Col Napoli in Europa League ci va la Lazio, Roma in Conference League. Tutti i risultati: