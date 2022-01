Juventus, Allegri: “Noi per lo scudetto? Vedremo cosa accadrà. Dybala? E’ sereno, darà tanto”

Alla vigilia del big match di San Siro contro il Milan, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato così in conferenza stampa

"Stiamo vivendo un buon momento, ma il percorso è lungo e siamo indietro in classifica. Domani sarà una partita bella da giocare, importante, dovremo fare bene. Peccato perché ci saranno solo 5 mila persone. Noi in lotta per lo scudetto? Non facciamo progetti, viviamo partita dopo partita, a fine febbraio vediamo dove stiamo. I tre punti domani sono importanti, ma sappiamo che non è semplice, il Milan ha caratteristiche tecniche di alto livello e ha fatto tanti risultati positivi. Le prime quattro partite di campionato ci hanno messo in condizione di rincorrere. Ma è anche vero che se davanti sbagliano due partite gli si può arrivare addosso. Adesso chiudiamo bene prima della sosta e poi pensiamo a febbraio".