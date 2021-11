Milan, lesione al bicipite femorale per Rebic. Tomori in dubbio per mercoledì

Non arrivano buone notizie dall'infermeria per il Milan, all'indomani della sconfitta in campionato contro la Fiorentina

Gianni Pampinella

Non arrivano buone notizie dall'infermeria per il Milan, all'indomani della sconfitta in campionato contro la Fiorentina. L'attaccante croato Ante Rebic è stato sottoposto ad accertamenti che hanno confermato la lesione al bicipite femorale della coscia destra.

Il giocatore sarà rivalutato tra una decina di giorni. Per quanto riguarda il difensore Fikaio Tomori, il problema all’anca verrà valutato alla vigilia della partita di mercoledì contro l'Atletico Madrid. Calabria invece continua nel suo lavoro per guarire dallo stiramento al polpaccio. Procede bene, infine, il recupero di Mike Maignan, che sta seguendo l’iter stabilito dopo l’intervento.