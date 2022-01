Maldini: “Campo San Siro sarà rifatto completamente, ok in 14 giorni. Inter e Milan…”

Il campo di San Siro sarà rifatto completamente e sarà pronto in due settimane. E' questo l'annuncio di Paolo Maldini

"Vogliamo vincere per tenere invariata la distanza dall'Inter, che incontreremo dopo la sosta, e per tenere distante la Juventus. In questo mercato non abbiamo la disponibilità per un grande colpo, vediamo a fine campionato. E' vero che non siamo perfetti e che ci manca qualcosa, ma, se pensiamo che la partita contro lo Spezia l'abbiamo giocata abbastanza bene per vincerla, saremmo stati lì a lottare con l'Inter. Possiamo fare bene con questa rosa. Rinforzo in difesa? L'emergenza è praticamente finita, prendere un giocatore che ha bisogno di ambientamento non mi attira come idea. Theo Hernandez? Siamo vicini al rinnovo. Il campo di San Siro? Credo ci sia un accordo per rifare il campo completamente con zolle che arrivano dall'Italia, in 13-14 giorni sarà pronto. Inter e Milan giocano bene a calcio, hanno bisogno di un campo giusto".