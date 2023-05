Milan, Maldini: “Con l’Inter massimo rispetto. San Siro? Non si vive di ricordi”

Paolo Maldini, dirigente del Milan, è stato ospite dell'ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio. Queste, tra le altre, le sue parole sul rapporto con l'Inter: "C'è massimo rispetto, ma non è una cosa solo mia. Quando è arrivato Nesta dalla Lazio mi chiese quali erano i ristoranti in cui poteva andare e quali no, perché a Roma è così. Gli dissi che poteva andare dove voleva. C'è un antagonismo sano tra le due squadre".