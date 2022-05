Mancini: “Milan favorito ma anche Inter ha dimostrato di poter lottare”

Le parole del CT dell'Italia a margine del premio Prisco sulla lotta per il campionato della quale sono protagoniste le due milanesi

L'allenatore dell'Italia ha sottolineato: «Credo che sia bello per chi è neutrale e una delle prime volte che succede che capita questo testa a testa. Milan favorito perché gli basta un pareggio, ma le due squadre in lotta hanno dimostrato di poter lottare fino in fondo. È stato un bel campionato, con diverse squadre che hanno lottato per vincerlo. Per la salvezza ugualmente, comunque ancora domenica si lotterà per salvarsi, è stato un campionato davvero avvincente».