EDICOLA / CdS: Max, grazie Galliani. Monza batte Milan, Juve seconda

Il Corriere dello Sport in prima pagina parla della vittoria di Sinner a Rotterdam. E poi si riferisce alla Serie A. "Max, grazie Galliani. Il Monza batte il Milan 4-2 e la Juve resta seconda. Pessina e Mota portano Palladino sul due a zero. Espulso Jovic al 53esimo. Giroud e Pulisic rimontano. Decidono Bondo e Colombo. Pioli non perdeva in campionato dal 9 dicembre".