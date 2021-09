Messias: “Scudetto? Anche l’anno scorso il Milan poteva vincerlo, ci proveremo”

Le parole del nuovo calciatore rossonero: "Nelle prime partite ho visto una squadra aggressiva, ci sono tanti giocatori importanti"

Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo calciatore del Milan, Junior Messias, centravanti ex Crotone, ha parlato così degli obiettivi stagionali dei rossoneri, che dovranno tentare l'assalto allo scudetto: "Anche l'anno scorso poteva vincere lo scudetto. Nelle prime partite ho visto una squadra aggressiva, ci sono tanti giocatori importanti. Ci proveremo".