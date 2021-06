EDICOLA CDS – Il Milan lo molla, Calhanoglu sceglie l’Inter

"Il Milan lo molla, Calhanoglu sceglie l'Inter". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport

"Il Milan lo molla, Calhanoglu sceglie l'Inter". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 22 giugno 2021. "Il turco si lega per 3 anni ai campioni d'Italia: oggi le visite mediche"; si legge poi sul CorSport. In copertina spazio all'Austria, prossima avversaria dell'Italia mentre in taglio basso si parla di Belgio. "Danesi agli ottavi con Belgio e Olanda. La squadra di Eriksen passa col poker. Lukaku gol, spettacolo degli Orange".