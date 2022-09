Milan, Pioli: “Contro il Napoli partita da scudetto. Tre punti possono…”

Domani sera va in scena Milan-Napoli. Una partita che, in conferenza stampa, l'allenatore rossonero Stefano Pioli definisce "da scudetto"

Domani sera a San Siro va in scena il big match tra Milan e Napoli. Una partita che, in conferenza stampa, l'allenatore rossonero Stefano Pioli definisce "da scudetto". Ecco le sue parole:

"È una sfida scudetto perché tre punti in un campionato equilibrato come questo possono fare la differenza a fine stagione. In questo senso è una sfida scudetto, quindi esattamente come lo sono tutte le partite. La carica dei tifosi è al massimo livello e da loro stiamo prendendo tantissime energie, giocare in casa per noi è un grande vantaggio. Quanto pesa l’assenza di Leao? Noi facciamo delle nostre idee e dell’energia le nostre caratteristiche più importanti. Conta il collettivo".