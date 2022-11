Milan, Pioli: “La classifica non ci piace. Campionato ancora lungo”

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così del momento dei rossoneri e non solo: "Vincere domani vorrebbe dire dimostrare di non rinunciare o di arrendersi ad una classifica che non ci piace. Dobbiamo dimostrare di avere la consapevolezza che il campionato è ancora lungo, facendo una partita al nostro livello. È un calendario talmente anomalo che mancano ancora 24 partite di campionato. Il 2022 è stato molto positivo per noi, ma non dobbiamo fermarci. Noi l'anti-Napoli? Sarebbe sbagliato da parte nostra pensare agli avversari, noi dobbiamo pensare a fare tantissimi punti. Non abbiamo nessuno da inseguire, dobbiamo esprimerci al meglio".