Pioli: “Prova importante, in questo campionato fa la differenza un fattore”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così a DAZN dopo la vittoria per 3-1 contro la Roma a San Siro: "Ero sicuro che avevamo fatto una buona sosta. La squadra aveva bisogno di rifiatare e lavorare con il giusto volume e intensità. Ho trovato giocatori molto disponibili. Siamo preparati, pronti, vederli con le idee così chiare è un bellissimo segnale che ci deve accompagnare in questo girone di ritorno. È chiaro che i rientri di Leao e Rebic, non l’ho fatto entrare ma sta meglio, possono fare la differenza. L’abbiamo interpretata bene, abbiamo coperto bene il campo. Da sempre le qualità singole possono fare la differenza e per fortuna stiamo recuperando giocatori con queste caratteristiche”.