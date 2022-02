Milan, Pioli: “Primo posto? Classifica non veritiera. Inter? Col Liverpool…”

Le parole del tecnico rossonero: "Lo scudetto? Dobbiamo solo pensare a dare il massimo e il meglio. Serve grande convinzione"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così del momento dei rossoneri: "Ogni partita ha una lettura particolare. Abbiamo capito che se giochiamo con continuità e stiamo dentro ad ogni partita abbiamo le carte in regole per vincere. In ogni partita dobbiamo mettere dentro i nostri principi di gioco. Pressione per il primo posto? La classifica non è ancora veritiera visto che alcune squadre devono recuperare delle partite.