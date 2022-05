Milan, Pioli: “Scudetto? E’ stato fantastico. Rimonta nel derby gara fondamentale”

Nel corso di un'intervista concessa al quotidiano spagnolo AS, Stefano Pioli, allenatore del Milan, è tornato sulla conquista dello scudetto

Nel corso di un'intervista concessa al quotidiano spagnolo AS, Stefano Pioli, allenatore del Milan , è tornato sulla conquista dello scudetto da parte dei rossoneri:

"È stato fantastico. È una delle cose più belle che ti possano capitare in carriera. Vedere i tifosi felici è stata la cosa più gratificante di tutto quello che abbiamo fatto questa stagione. Ci abbiamo creduto dall’inizio, ma ci sono state due gare fondamentali: la rimonta nel derby e la vittoria sulla Lazio. Vincere le ultime sei partite, nonostante il calendario peggiore ha dimostrato la forza mentale della mia squadra. La medaglia dello Scudetto ancora non me l’hanno consegnata, ma la conservano a Casa Milan”.