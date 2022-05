Milan, Pioli: “Scudetto meritato, siamo stati più continui dell’Inter”

Le parole del tecnico rossonero: "Abbiamo meritato lo scudetto perchè ci abbiamo creduto di più. Abbiamo meritato perchè siamo una squadra forte"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così della conquista dello scudetto da parte dei rossoneri: "I miei giocatori sono dei fenomeni. Sono felici per loro, per me, lo staff, per il club e per i tifosi che si meritano questo scudetto. Sono davvero felice. Siamo stati più continui dell'Inter. L'ultima partita persa è stata contro lo Spezia e non dovevamo perderla. La squadra non ha mai mollato, i giocatori sono stati fantastici, sia chi ha giocato di più che di meno. Abbiamo meritato lo scudetto perchè ci abbiamo creduto di più. Abbiamo meritato perchè siamo una squadra forte e ho avuto al mio fianco due grandi dirigenti come Maldini e Massara".