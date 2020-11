Milan, Pioli: “In Italia Juve, Inter e Napoli sono più forti di noi. Poi tante in lotta”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha analizzato il pareggio per 2-2 contro l’Hellas Verona ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del tecnico dei rossoneri:

“Venivamo da una sconfitta e siamo andati subito sotto di due gol, abbiamo avuto una reazione forte, siamo una squadra forte, ma in Italia ci sono squadre più forti di noi come Juve, Inter e Napoli, e poi ci sono tante altre squadre in lotta. Il Lille non aveva mai perso prima di oggi. I ragazzi sono giovani maturi e consapevoli, supereremo anche i momenti difficili. Siamo arrivati stanchi, ha ragione Zlatan (Ibrahimovic, ndr), ma i ragazzi sanno cosa ci aspetterà dopo la sosta“.