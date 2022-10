Milan, Pioli: “Oggi più vogliosi rispetto a Londra. Vittoria meritata”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato la vittoria di oggi contro la Juventus ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Oggi siamo stati squadra e abbiamo lavorato tanto tanto insieme, è una cosa che dobbiamo portare avanti in tutte le partite. L'assenza di Messias e Saelemaekers ci toglie qualcosa sulla corsia destra, Brahim lo aveva già fatto e volevamo creare più uno vs uno sugli esterni con lui e Leao, penso che lo abbiamo fatto molto. Siamo stati squadra, purtroppo a Londra ci siamo intimoriti e disuniti. Oggi siamo stati più compatti e lavorando tanto insieme, come dobbiamo fare sempre perché poi abbiamo le qualità per fare risultati positivi. De Ketelaere? In questo momento di carenza di giocatori a destra anche lui può giocare lì, ma non esaltiamo le sue caratteristiche in questo modo. E' entrato bene e può giocare anche largo perché è intelligente e forte, ma non lo esaltiamo mettendolo lì.