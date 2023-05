Pellissier: “Milan? Riconfermerei Pioli. Derby? Onestamente non mi aspettavo…”

Le parole del presidente della Clivense sul Milan: "Non era facile nè contro l’attuale Napoli, nè contro l’attuale Inter, in questo momento"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Sergio Pellissier , presidente della Clivense, ha parlato così dell'uscita del Milan dalla Champions League per mano dell'Inter : “Non era facile nè contro l’attuale Napoli, nè contro l’attuale Inter, in questo momento. A essere onesto, non mi aspettavo che il Milan potesse passare.

Pioli? Io ora sono presidente e devo pensare anche ai risultati, che - quest’anno, nel caso del Milan - non sono arrivati. Però è anche vero quello che ho sentito dire a Maldini: il livello si è alzato e per competere a certi livelli devi avere almeno due, se non tre, squadre. Io lo riconfermerei per ripartire da zero con lui e riavviare un nuovo ciclo”.