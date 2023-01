Pioli: “Non aver vinto una partita giocata così bene è un peccato. Serve attenzione”

"I cambi erano per dare energia nuova. Pobega e Gabbia anche per alzare i centimetri. Non aver vinto una partita giocata così bene è un peccato. Ai giocatori dico che bisogna assolutamente giocare così, ma le partite finiscono al 95' e bisogna prestare attenzione. Difficile parlare alla squadra dopo questo pareggio. Dybala ha avuto malizia nel cercare il fallo. I minuti finali sono cambiati dopo il loro gol, dovevamo difendere meglio quelle situazioni. Partita preparata e giocata bene, dispiace non averla portata a casa. Spero di recuperare qualche giocatore, ma ora non ho certezze. La squadra sta bene, si gioca ogni tre giorni, le forze saranno poche per tutti. Non credo che il nostro problema sia la preparazione fisica. I due punti persi lasciano l'amaro in bocca, dobbiamo vincere tante partite se vogliamo rimanere in lotta per lo scudetto. Proveremo a fare meglio nelle prossime gare. Rinnovi Leao e Bennacer? Smetterei anche di parlare di contratti e infortuni, ma delle partite. I ragazzi danno il massimo e questa è la cosa più importante".