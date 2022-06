Repubblica – Al Milan Guerra dei Roses, da respingere l’assalto dell’Inter. Dybala…

Si attende che Redbird prenda del tutto possesso della società. Ma nel frattempo ovviamente la vita continua e il mercato è tutto da impostare. "E c'è da respingere l'assalto dell'Inter", spiega il giornale. Soffermandosi sul fatto che Marotta è già riuscito a chiudere la questione Lukaku per rilanciare il sogno seconda stella. "Così, mentre l’Inter è già data come favorita dai bookmakers per la prossima stagione — assieme alla Juventus — la situazione al Milan è più altro un rebus per risolutori più che abili. Fra una settimana scade il contratto di Maldini e Massara. Non c’è addetto ai lavori che non si dica certo che verranno rinnovati ma intanto la firma slitta giorno dopo giorno".

A Maldini, spiega ancora il giornale, non sarebbe stato dato comunque il ruolo che avrebbe avuto in caso il Milan fosse passato in mano a Investcorp, avrebbe avuto un impegno alla Marotta. E invece dovrà ancora dipendere dagli uomini della famiglia Singer per certe decisioni con Elliott che ritiene sia necessario un progetto con giovani a basso costo. Sfumato Botman, non si parla più del possibile arrivo di Zaniolo in casa Milan per le richieste troppo alte della Roma. Dybala potrebbe arrivare perché è un parametro zero, ma in quel caso l’ostacolo potrebbe essere lo stipendio.