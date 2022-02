Milan, Saelemaekers: “Scudetto? Ci crediamo. Vogliamo un trofeo”

L'esterno rossonero ha lanciato un altro messaggio all'Inter nell'intervista concessa nella giornata di oggi

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset del momento dei rossoneri partendo dal pareggio di Salerno. Queste le sue considerazioni: “Siamo stati troppo frenetici, non ci siamo presi il giusto tempo per provare a giocare e pensare. È una lezione per noi in vista delle prossime partite, dobbiamo imparare da questa situazione per non commettere ancora gli stessi errori”.