Tonali: “Non bisogna mollare di un centimetro. Era da tempo che il Milan…”

Le parole del centrocampista rossonero al termine della gara contro la Sampdoria

Il gol di Leao piega la Sampdoria e lancia il Milan momentaneamente in vetta. Al termine della gara Sandro Tonali ha commentato la vittoria ai microfoni di Dazn: "Tre vittorie di fila ci mancavano da tanto tempo e ci danno fiducia anche nel gioco e lo abbiamo visto oggi. Vincere fa bene, anche oggi questa vittoria ci farà bene per il futuro. Sono felice perché se togliamo questi due anni, era da tanto tempo che il Milan non andava così e il tifoso non era così felice di andare allo stadio".