Serie A, Milan-Sassuolo 1-2: tonfo rossonero, Raspadori doppietta a San Siro

Il Sassuolo espugna il Meazza e batte il Milan di Pioli con una doppietta del giovane entrato nel secondo tempo

Il Sassuolo fa il colpaccio a San Siro con il Milan . I rossoneri sono andati in vantaggio nel primo tempo con Calhanoglu, ma nel secondo tempo De Zerbi ha inserito il giovane Raspadori che ha cambiato l'esito della gara con una doppietta.

Il Sassuolo ottiene tre punti importanti salendo a 49 punti in classifica, il Milan perde una sfida importante in ottica Champions League. Se l'Inter dovesse vincere questa sera in casa dello Spezia potrebbe salire a +12 sui rossoneri.