Il Comune di San Donato conferma l’incontro per lo stadio del Milan

L'area di San Donato Milanese in pole position per il nuovo stadio del Milan, con il sindaco Francesco Squeri che conferma di avere incontrato il club rossonero per il progetto. Squeri attraverso il Cittadino di Lodi (che oggi scrive della firma di un primo accordo formale tra la società Sportlifecity e il Milan, una sorta di preliminare), ha inviato una lettera aperta in cui conferma che "l'area del territorio comunale interessata risulta essere quella denominata San Francesco", che si sviluppa tra l'autostrada A1 e la Tangenziale Est, con adiacente linea ferroviaria.