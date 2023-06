EDICOLA CDS / Tutti su Dia. Il Milan cerca Thuram. Lukaku vuole l’Inter. Nodo Vlahovic

Prima pagina del Corriere dello Sport dedicata al mercato. Questo il titolo del quotidiano: "Tutti su Dia. È l'estate dei numeri 9: il senegalese della Salernitana costa 25 milioni. Piace a Napoli, Fiorentina e Lazio. Ma c'è anche la Premier. Il Milan cerca Thuram. Lukaku vuole l'Inter. Nodo Vlahovic". Spazio anche per l'Italia di Mancini impegnata in Nations League: "Olanda-Italia per il terzo posto. C'è Retegui con Raspadori e Gnonto".