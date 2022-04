Milan, Tomori: “Continuiamo così anche con Inter e Lazio. Derby? Siamo pronti”

Le parole del centrale rossonero: "Sappiamo che ogni partita è molto importante e pesante. Vogliamo prendere partita per partita"

Intervenuto ai microfoni di Milan TV dopo il successo contro il Genoa, Fikayo Tomori, centrale rossonero, ha parlato così del momento della squadra: "Era una partita difficile, sapevamo che nelle ultime due partite non abbiamo dato come volevamo. Siamo felici, anche per lo stadio pieno. Dobbiamo continuare così anche con Inter e Lazio. Sappiamo che ogni partita è molto importante e pesante. Vogliamo prendere partita per partita, ma ora abbiamo il derby martedi: saremo pronti, ma siamo felici per stasera".