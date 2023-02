Serie A, il Milan torna a vincere: decisivo Giroud contro il Toro

Ai rossoneri è bastato un gol di Giroud, segnato nel secondo tempo, per conquistare i tre punti: per il francese è il settimo gol in questa stagione in Serie A, lui che sta discutendo il rinnovo con i dirigenti rossoneri. Il giocatore è riuscito a sfruttare al meglio, di testa, un assist dalla sinistra di Theo Hernandez. Il Toro ha avuto le sue occasioni per pareggiare, per esempio con Sanabria o quando Tonali ha sfiorato l'autogol. I rossoneri ora sono a 41 punti, a due punti dal secondo posto dell'Inter che deve affrontare la Samp lunedì sera.