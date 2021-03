Colonnese: “Scudetto, Milan unica rivale Inter. La Juve rischia pure il quarto posto”

A Sky Sport, l'ex difensore dell'Inter Francesco Colonnese ha indicato il Milan come unica contendente allo scudetto rimasta ai nerazzurri

MILAN, RINCORSA ALL'INTER - "Mancano tante partite, il Milan è lì a 6 punti anche se l’Inter deve recuperare una partita. Il Milan è la squadra che più si avvicina e può dare fastidio all’Inter. Le vittorie che sta facendo sono dimostrazioni di una squadra che non molla. Vincere a Firenze non era facile".

DELUSIONE JUVENTUS - "La Juve è la delusione di questo campionato. È una delusione forte e per me rischia anche il quarto posto viste le prestazioni scadenti da inizio anno. Non ha mai giocato con un undici titolare, spesso con giocatori fuori ruolo: il reparto offensivo dava la sensazione che la squadra perdesse equilibrio anche a centrocampo e in difesa".