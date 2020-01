Nonostante una grande partita, il Brescia perde al Rigamonti contro il Milan. La squadra di Corini domina per buona parte della gara con Donnarumma che nega la gioia del gol a Torregrossa in più di un’occasione. Nella ripresa Pioli manda in campo Rebic e sarà lui a segnare il gol da 3 punti.