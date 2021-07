Criscitiello su Milanese: “La prima volta nel mondo del calcio che incontro uno che…”

Nelll'editoriale su Tuttomercatoweb.com, Michele Criscitiello ha descritto così Mauro Milanese, ex difensore, tra le altre, dell'Inter

"In chiusura una riflessione su Mauro Milanese. Che c'entra adesso Milanese? Nulla. Ma se è vero che il mondo del calcio è pieno di squali, di gente falsa, di ladri e opportunisti per me è una notizia quando scopro che, in questo mondo c'è qualcuno di serio e di parola. Conoscevo Mauro Milanese, Presidente della Triestina, come ne conosco tanti altri. Qualche volta ospite in trasmissione, qualche incontro sui campi, due risate e via. Negli ultimi giorni, per motivi di lavoro legati a diritti televisivi e organizzazione eventi, ho conosciuto il vero Milanese. Sono rimasto sconvolto da questa persona e personalità. Uomo di parola, dalla A alla Z, non si è mai piegato contro i poteri forti, mai sceso a compromessi e ha rispettato ma soprattutto difeso una parola data ad un quasi sconosciuto. Se fossi un calciatore, un tifoso o un allenatore vorrei Milanese Presidente tutta la vita. Avere un Presidente che non si piega e non scende a compromessi nonostante minacce legali significa dare la propria società in mani forti e solide. Milanese paga il fatto di essere un ex calciatore e come tale può essere giudicato un Presidente senza cervello. Invece se è arrivato a fare il Presidente è per questi valori che ho apprezzato raramente nel calcio. Anzi, scusate. Ve lo dico: è la prima volta che nel mondo del calcio incontro una persona con le palle, vere, senza interessi personali ma solo morali".