"Cari americani proprietari del Milan, caro management di Casa Milan, cari tutti, come state? La domanda è assolutamente d’obbligo perché sul pianeta Milan sembra che le cose vadano tutte per il verso giusto. Eppure non è così. Perché non può andare tutto bene a chi del Milan importa davvero. Sono passate poche decine di minuti dalla fine della semifinale di Champions League dell’Inter e, se non ve ne siete accorti, sono tornati in finale per la seconda volta negli ultimi tre anni. Eh si, proprio loro, quelli che fanno i rinnovi a cifre importanti ai loro leader e danno stabilità a squadra e spogliatoio. Proprio loro, quelli che erano costantemente sull’orlo del fallimento e che si sono dovuti legare ai risultati sportivi per andare avanti. Ohibò, verrebbe da dire, saranno mica una società di calcio che ha nel suo core business i risultati? Eh sì, sono proprio loro. Quelli che non si stancano di parlare di vincere ed essere competitivi e lo dimostrano sul campo, quelli che hanno una struttura sportiva e una catena di comando chiara, snella, impattante e, alla luce dei risultati, competente. Sono quelli che non vogliono inventarsi nulla, che non vogliono fare le rivoluzioni copernicane nel mondo del calcio, ma ne seguono le regole auree che hanno portato le squadre a vincere e a rimanere al top".