Milano ospiterà la chiusura del mercato invernale, Marotta: “Anche quest’anno…”

Master Group Sport, in collaborazione con A.Di.Se-Associazione Italiana Direttori Sportivi, organizza per il 30 e 31 prossimi la tradizionale fase finale della sessione invernale del Calciomercato. Fin dall'inizio il Calciomercato si svolge nella sede storica di Milano e, dal 1989, è organizzato dall'A.Di.Se. su incarico della Lega Nazionale Professionisti Serie A. Teatro degli ultimi colpi di mercato sarà l'hotel Sheraton Milan San Siro, dove verranno allestite le stanze riservate ai club per concludere le trattative.