EDICOLA TS – Milano-Roma per la Champions: incrocio decisivo, i 4 tecnici in bilico

La prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 6 maggio 2023 dà spazio a Milan-Lazio e Roma-Inter in ottica Champions

"Milano-Roma per la Champions: incrocio decisivo e 4 tecnici in bilico". Recita così il titolo del box dedicato alla corsa Champions sulla prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 6 maggio 2023.

La copertina, però, è dedicata a Giuntoli: "Juve-Napoli ricomincia da Giuntoli: imminente l'incontro con De Laurentiis per capire se e come uscire dal contratto. E' la prima scelta bianconera per il rilancio: in caso di fumata bianca, in arrivo anche Stefanelli dal Cesena"