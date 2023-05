Milenkovic: “Siamo carichi. Affrontiamo una grande squadra. L’attacco dell’Inter…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio della finale di Coppa Italia tra Fiorentina-Inter, Nikola Milenkovic ha parlato ai microfoni di Mediaset. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Arriviamo molto carichi con tante motivazioni. Vogliamo riportare il trofeo a Firenze dopo tanti anni, non vediamo che inizi la gara. Affrontiamo una grandissima squadra che è in forma, però abbiamo preparato la partita nel nostro modo come sempre abbiamo fatto".