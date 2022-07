Milenkovic, incontro tra l’agente e la Fiorentina: posizioni ribadite, il punto

Nikola Milenkovic è uno dei nomi più chiacchierati del mercato italiano: il contratto del difensore serbo con la Fiorentina scade il prossimo giugno, e diverse squadre hanno messo gli occhi su di lui. Tra queste l'Inter, club alla ricerca di un centrale per completare la retroguardia. Secondo tuttomercatoweb.com nella giornata di oggi ci sarebbe stato un incontro tra l'agente del giocatore, Fali Ramadani, e la dirigenza viola: ribadita la voglia della Fiorentina di puntare su Milenkovic e di essere pronta a rinnovare l'accordo a cifre superiori, come promesso un'estate fa. Dall'altra parte il procuratore ha ricordato l'importanza del patto verbale stipulato, che prevede di accontentare il giocatore nel caso in cui ci fosse una grande squadra disposta a spendere tra i 15 e i 20 milioni di euro.