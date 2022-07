Inter, senza Skriniar indispensabili due difensori: Milenkovic preferito ad Akanji

Dopo aver concluso gli acquisti di ben 5 elementi (Lukaku, Onana, Mkhitaryan, Asllani e Bellanova), l’Inter deve ora affrontare il capitolo cessioni. Il Paris Saint-Germain insiste per Milan Skriniar e, in caso di partenza dello slovacco,...

Dopo aver concluso gli acquisti di ben 5 elementi (Lukaku, Onana, Mkhitaryan, Asllani e Bellanova), l'Inter deve ora affrontare il capitolo cessioni. Il Paris Saint-Germain insiste per Milan Skriniar e, in caso di partenza dello slovacco, serviranno due difensori: uno per sostituire l'ex Sampdoria e uno che prenda il posto di Ranocchia, passato al Monza a parametro zero. Nelle idee della dirigenza nerazzurra un posto spetterà a Bremer, mentre per il secondo il preferito è Milenkovic.