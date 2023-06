Milik: “‘Desidero restare alla Juve, spero nell’accordo. Allegri mi vuole”

Arkadiusz Milik parla di futuro dal ritiro con la sua Polonia. "Juventus e Marsiglia ne stanno parlando, la mia speranza è che possano mettersi d'accordo - le parole dell'attaccante polacco - e sarei contento di rimanere a Torino: sto bene e so che Allegri mi vuole: la mia speranza è che presto si trovi un accordo".

Milik, classe 1994. era sbarcato sotto la Mole l'estate scorsa in prestito con un diritto di riscatto che il club bianconero non ha esercitato, ma ora dalla Continassa hanno ripreso i contatti con i francesi per trattare il cartellino del polacco.