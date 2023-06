Massimo Brambati, intervenuto nel corso del programma "Maracanà" in onda su TMW Radio, ha detto la sua sulle manovre a centrocampo dell'Inter: "Le parole di Carnevali su Frattesi? È giusto che chi ha in mano le prestazioni del calciatore faccia il proprio gioco, Carnevali è bravo a far capire che ci sarà un'asta e che se non c'è l'offerta giusta se lo tengono. Può essere un bluff per far salire l'asta".