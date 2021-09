Milito: “Bellissimo tornare a San Siro. Champions speciale. Lautaro…”

Ospite d'eccezione per Amazon Prime Video nel prepartita di Inter-Real Madrid, di scena a San Siro per la prima gara del gruppo D

Ospite d'eccezione per Amazon Prime Video nel prepartita di Inter-Real Madrid, di scena a San Siro per la prima gara del gruppo D di Champions League. A presentare la sfida per l'emittente, infatti, è intervenuto uno che di Champions (in nerazzurro) se ne intende eccome come Diego Milito: l'ex attaccante argentino ha parlato così: