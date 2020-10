Milito su Lautaro: “Lontano dal suo apice, migliorerà ancora. Inter club d’elite e Conte…”

“Lautaro si trova in una squadra d’elite e con un grande allenatore e con compagni bravi, lottando sempre per cose importanti. Lautaro è lontano dal suo apice, è giovane e ha tanto da imparare. Ha bisogno di continuare a migliorarsi e logicamente maturerà. Lautaro in Nazionale? Lo vedo bene e tranquillo, si intende bene con Messi e con il resto dei compagni. Sarà il 9 della Nazionale per molto tempo”.

Intervistato da TycSports, l’ex attaccante dell’Inter Diego Milito ha parlato così di Lautaro Martinez, al centro delle critiche ma sempre apprezzatissimo in Argentina, considerato che rappresenta una delle primissime scelte per l’attacco assieme a Messi.