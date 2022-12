Milito: “Lautaro? Deve stare tranquillo, tornerà a segnare come ha sempre fatto”

L'ex attaccante dell'Inter ha parlato delle difficoltà in fase realizzativa del Toro, ancora a secco di gol in Qatar

Diego Milito, intervenuto telefonicamente a ESPN, ha parlato delle difficoltà realizzative di Lautaro Martinez, che ha perso il posto da titolare con l'Argentina in favore di Julian Alvarez: "Come vedo Lautaro? Tutti noi attaccanti viviamo e abbiamo vissuto momenti in cui non riusciamo a segnare, fa parte del gioco. Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e Lautaro ha avuto 4 occasioni da gol. Era lì, a volte è anche questione di sfortuna. Deve stare tranquillo Lautaro, è un attaccante straordinario e l'ha dimostrato sempre. Quando si sbloccherà, tornerà a darci le soddisfazioni che ci ha dato sempre. Frustrazione? No, di solito ti crea un po' di ansia. È logico, ci siamo passati tutti. Un po' di ansia ti viene, l'importante è rimanere con la testa tranquilla, tornerà a segnare come ha fatto sempre".