Milito ha una nuova aspirazione: “Prima avrei detto no, ma un altro ruolo mi interessa”

«Ammetto che negli ultimi tempi sono stato preso dal desiderio di diventare presidente di Racing». Diego Milito, in un’intervista rilasciata ad Infobae, ha raccontato di avere una sua aspirazione. Ora è il direttore sportivo del Racing, ma vorrebbe diventare il presidente del club che lo ha lanciato. «Diciamo che se prima avrei detto un clamoroso no, adesso non direi un clamoroso no. Penso che in quella carica si possano fare molte cose, ma vedremo come continua la mia vita all’interno del club argentino».

L’ex attaccante dell’Inter, con la maglia del Racing ha vinto nel 2001 e nel 2014. Come dirigente ha vinto nel 2019 la Super League argentina. Sta quindi prendendo in considerazione l’idea di fare il presidente, ma non può comunque in tempi brevi. Per partecipare alle elezioni deve essere abbonato al club da otto anni e non essere un dipendente del club nel momento nel quale si candida. Dovrebbe quindi lasciare il posto di ds.

